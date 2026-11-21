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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 90
Al-Kahf
90
18:90
حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٩٠
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍۢ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًۭا ٩٠
حَتَّىٰٓ
ﲊ
إِذَا
ﲋ
بَلَغَ
ﲌ
مَطۡلِعَ
ﲍ
ٱلشَّمۡسِ
ﲎ
وَجَدَهَا
ﲏ
تَطۡلُعُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
قَوۡمٖ
ﲒ
لَّمۡ
ﲓ
نَجۡعَل
ﲔ
لَّهُم
ﲕ
مِّن
ﲖ
دُونِهَا
ﲗ
سِتۡرٗا
ﲘ
٩٠
ﲙ
Et quand il eut atteint le Levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle Nous n’avions pas donné de voile pour s’en protéger.
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