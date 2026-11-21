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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 88
Al-Kahf
88
18:88
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ٨٨
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًۭا ٨٨
وَأَمَّا
ﱷ
مَنۡ
ﱸ
ءَامَنَ
ﱹ
وَعَمِلَ
ﱺ
صَٰلِحٗا
ﱻ
فَلَهُۥ
ﱼ
جَزَآءً
ﱽ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱾﱿ
وَسَنَقُولُ
ﲀ
لَهُۥ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
أَمۡرِنَا
ﲃ
يُسۡرٗا
ﲄ
٨٨
ﲅ
Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura, en retour, la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter."
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