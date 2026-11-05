Traductions
Explorez les traductions du Coran par langue et par traducteur.
Afar1 traductions
Albanian2 traductions
Amazigh1 traductions
Amharic2 traductions
Arabic1 traductions
Asante1 traductions
Assamese1 traductions
Azeri2 traductions
Bambara2 traductions
Bengali4 traductions
Bosnian3 traductions
Bulgarian1 traductions
Central khmer2 traductions
Chechen1 traductions
Chinese3 traductions
Croatian1 traductions
Czech1 traductions
Dari1 traductions
Divehi2 traductions
Dutch3 traductions
English9 traductions
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 traductions
Finnish1 traductions
French3 traductions
Fulah1 traductions
Ganda1 traductions
German2 traductions
Gujarati1 traductions
Hausa1 traductions
Hebrew1 traductions
Hindi1 traductions
Indonesian3 traductions
Italian1 traductions
Japanese2 traductions
Kannada2 traductions
Kazakh2 traductions
Kinyarwanda1 traductions
Korean2 traductions
Kurdish2 traductions
Kyrgyz, kirghiz1 traductions
Lingala1 traductions
Lithuanian1 traductions
Macedonian1 traductions
Malay1 traductions
Malayalam3 traductions
Maranao1 traductions
Marathi1 traductions
Moore1 traductions
Nepali1 traductions
Norwegian1 traductions
Oromo1 traductions
Pashto2 traductions
Persian2 traductions
Polish1 traductions
Portuguese2 traductions
Punjabi1 traductions
Romanian3 traductions
Rundi1 traductions
Russian3 traductions
Serbian1 traductions
Sindhi1 traductions
Sinhala, sinhalese1 traductions
Somali2 traductions
Spanish3 traductions
Swahili2 traductions
Swedish1 traductions
Tagalog1 traductions
Tajik3 traductions
Tamil3 traductions
Tatar1 traductions
Telugu1 traductions
Thai2 traductions
Turkish5 traductions
Uighur, uyghur1 traductions
Ukrainian1 traductions
Urdu8 traductions
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 traductions
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com