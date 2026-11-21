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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 86
Al-Kahf
86
18:86
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ٨٦
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍۢ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًۭا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًۭا ٨٦
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
بَلَغَ
ﱑ
مَغۡرِبَ
ﱒ
ٱلشَّمۡسِ
ﱓ
وَجَدَهَا
ﱔ
تَغۡرُبُ
ﱕ
فِي
ﱖ
عَيۡنٍ
ﱗ
حَمِئَةٖ
ﱘ
وَوَجَدَ
ﱙ
عِندَهَا
ﱚ
قَوۡمٗاۖ
ﱛﱜ
قُلۡنَا
ﱝ
يَٰذَا
ﱞ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﱟ
إِمَّآ
ﱠ
أَن
ﱡ
تُعَذِّبَ
ﱢ
وَإِمَّآ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَتَّخِذَ
ﱥ
فِيهِمۡ
ﱦ
حُسۡنٗا
ﱧ
٨٦
ﱨ
Et quand il eut atteint le Couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse , et, auprès d’elle il trouva une peuplade [impie]. Nous dîmes : "Ô Dhûl-Qarnayn ! Ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard."
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