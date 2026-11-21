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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 82
Al-Kahf
82
18:82
واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذالك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ٨٢
وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌۭ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحًۭا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًۭا ٨٢
وَأَمَّا
ﲪ
ٱلۡجِدَارُ
ﲫ
فَكَانَ
ﲬ
لِغُلَٰمَيۡنِ
ﲭ
يَتِيمَيۡنِ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲰ
وَكَانَ
ﲱ
تَحۡتَهُۥ
ﲲ
كَنزٞ
ﲳ
لَّهُمَا
ﲴ
وَكَانَ
ﲵ
أَبُوهُمَا
ﲶ
صَٰلِحٗا
ﲷ
فَأَرَادَ
ﲸ
رَبُّكَ
ﲹ
أَن
ﲺ
يَبۡلُغَآ
ﲻ
أَشُدَّهُمَا
ﲼ
وَيَسۡتَخۡرِجَا
ﲽ
كَنزَهُمَا
ﲾ
رَحۡمَةٗ
ﲿ
مِّن
ﳀ
رَّبِّكَۚ
ﳁﳂ
وَمَا
ﳃ
فَعَلۡتُهُۥ
ﳄ
عَنۡ
ﳅ
أَمۡرِيۚ
ﳆﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
تَأۡوِيلُ
ﳉ
مَا
ﳊ
لَمۡ
ﳋ
تَسۡطِع
ﳌ
عَّلَيۡهِ
ﳍ
صَبۡرٗا
ﳎ
٨٢
ﳏ
Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux ; et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu’ils extraient, [eux- mêmes] leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur Je ne l’ai d’ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l’interprétation de ce que tu n’as pas pu endurer avec patience."
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