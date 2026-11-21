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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 78
Al-Kahf
78
18:78
قال هاذا فراق بيني وبينك سانبيك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ٧٨
قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨
قَالَ
ﱵ
هَٰذَا
ﱶ
فِرَاقُ
ﱷ
بَيۡنِي
ﱸ
وَبَيۡنِكَۚ
ﱹﱺ
سَأُنَبِّئُكَ
ﱻ
بِتَأۡوِيلِ
ﱼ
مَا
ﱽ
لَمۡ
ﱾ
تَسۡتَطِع
ﱿ
عَّلَيۡهِ
ﲀ
صَبۡرًا
ﲁ
٧٨
ﲂ
"Ceci [marque] la séparation entre toi et moi, dit [l’homme,] Je vais t’apprendre l’interprétation de ce que tu n’as pu supporter avec patience.
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