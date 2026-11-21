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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 77
Al-Kahf
77
18:77
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شيت لاتخذت عليه اجرا ٧٧
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًۭا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًۭا ٧٧
فَٱنطَلَقَا
ﱛ
حَتَّىٰٓ
ﱜ
إِذَآ
ﱝ
أَتَيَآ
ﱞ
أَهۡلَ
ﱟ
قَرۡيَةٍ
ﱠ
ٱسۡتَطۡعَمَآ
ﱡ
أَهۡلَهَا
ﱢ
فَأَبَوۡاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
يُضَيِّفُوهُمَا
ﱥ
فَوَجَدَا
ﱦ
فِيهَا
ﱧ
جِدَارٗا
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
أَن
ﱪ
يَنقَضَّ
ﱫ
فَأَقَامَهُۥۖ
ﱬﱭ
قَالَ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شِئۡتَ
ﱰ
لَتَّخَذۡتَ
ﱱ
عَلَيۡهِ
ﱲ
أَجۡرٗا
ﱳ
٧٧
ﱴ
Ils partirent donc tous deux; et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants; mais ceux-ci refusèrent de leur donner l’hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s’écrouler. L’homme le redressa. Alors [Moïse] lui dit : "Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire."
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Tafsir Fathul Majid
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