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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 76
Al-Kahf
76
18:76
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ٧٦
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَـٰحِبْنِى ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًۭا ٧٦
قَالَ
ﱌ
إِن
ﱍ
سَأَلۡتُكَ
ﱎ
عَن
ﱏ
شَيۡءِۭ
ﱐ
بَعۡدَهَا
ﱑ
فَلَا
ﱒ
تُصَٰحِبۡنِيۖ
ﱓﱔ
قَدۡ
ﱕ
بَلَغۡتَ
ﱖ
مِن
ﱗ
لَّدُنِّي
ﱘ
عُذۡرٗا
ﱙ
٧٦
ﱚ
"Si, après cela, je t’interroge sur quoi que ce soit, dit [Moïse,] alors ne m’accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi."
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Tafsir Fathul Majid
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