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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 74
Al-Kahf
74
18:74
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شييا نكرا ٧٤
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَـٰمًۭا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًۭا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًۭٔا نُّكْرًۭا ٧٤
فَٱنطَلَقَا
ﳕ
حَتَّىٰٓ
ﳖ
إِذَا
ﳗ
لَقِيَا
ﳘ
غُلَٰمٗا
ﳙ
فَقَتَلَهُۥ
ﳚ
قَالَ
ﳛ
أَقَتَلۡتَ
ﳜ
نَفۡسٗا
ﳝ
زَكِيَّةَۢ
ﳞ
بِغَيۡرِ
ﳟ
نَفۡسٖ
ﳠ
لَّقَدۡ
ﳡ
جِئۡتَ
ﳢ
شَيۡـٔٗا
ﳣ
نُّكۡرٗا
ﳤ
٧٤
ﳥ
Puis ils partirent tous deux; et quand ils eurent rencontré un enfant, [l’homme] le tua. Alors [Moïse] lui dit : "As-tu tué un être innocent, qui n’a tué personne ? Tu as commis certes, une chose affreuse !"
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