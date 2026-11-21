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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 73
Al-Kahf
73
18:73
قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ٧٣
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًۭا ٧٣
قَالَ
ﳊ
لَا
ﳋ
تُؤَاخِذۡنِي
ﳌ
بِمَا
ﳍ
نَسِيتُ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
تُرۡهِقۡنِي
ﳐ
مِنۡ
ﳑ
أَمۡرِي
ﳒ
عُسۡرٗا
ﳓ
٧٣
ﳔ
"Ne t’en prend pas à moi, dit [Moïse,] pour un oubli de ma part; et ne m’impose pas de grande difficulté dans mon affaire."
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