Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 70
Al-Kahf
70
18:70
قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ٧٠
قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْـَٔلْنِى عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًۭا ٧٠
قَالَ
ﲣ
فَإِنِ
ﲤ
ٱتَّبَعۡتَنِي
ﲥ
فَلَا
ﲦ
تَسۡـَٔلۡنِي
ﲧ
عَن
ﲨ
شَيۡءٍ
ﲩ
حَتَّىٰٓ
ﲪ
أُحۡدِثَ
ﲫ
لَكَ
ﲬ
مِنۡهُ
ﲭ
ذِكۡرٗا
ﲮ
٧٠
ﲯ
"Si tu me suis, dit [l’autre,] ne m’interroge sur rien tant que je ne t’en aurai pas fait mention."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.