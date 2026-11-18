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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 7
Al-Kahf
7
18:7
انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا ٧
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ٧
إِنَّا
ﱠ
جَعَلۡنَا
ﱡ
مَا
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱤ
زِينَةٗ
ﱥ
لَّهَا
ﱦ
لِنَبۡلُوَهُمۡ
ﱧ
أَيُّهُمۡ
ﱨ
أَحۡسَنُ
ﱩ
عَمَلٗا
ﱪ
٧
ﱫ
Nous avons placé ce qu’il y a sur la Terre pour l’embellir, afin d’éprouver (les hommes et afin de savoir) qui d’entre eux sont les meilleurs dans leurs œuvres.
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