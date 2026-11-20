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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 65
Al-Kahf
65
18:65
فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ٦٥
فَوَجَدَا عَبْدًۭا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَـٰهُ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًۭا ٦٥
فَوَجَدَا
ﱯ
عَبۡدٗا
ﱰ
مِّنۡ
ﱱ
عِبَادِنَآ
ﱲ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱳ
رَحۡمَةٗ
ﱴ
مِّنۡ
ﱵ
عِندِنَا
ﱶ
وَعَلَّمۡنَٰهُ
ﱷ
مِن
ﱸ
لَّدُنَّا
ﱹ
عِلۡمٗا
ﱺ
٦٥
ﱻ
Ils trouvèrent l’un de Nos serviteurs à qui Nous avions donné une grâce, de Notre part, et à qui Nous avions enseigné une science émanant de Nous.
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