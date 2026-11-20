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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 61
Al-Kahf
61
18:61
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ٦١
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًۭا ٦١
فَلَمَّا
ﳈ
بَلَغَا
ﳉ
مَجۡمَعَ
ﳊ
بَيۡنِهِمَا
ﳋ
نَسِيَا
ﳌ
حُوتَهُمَا
ﳍ
فَٱتَّخَذَ
ﳎ
سَبِيلَهُۥ
ﳏ
فِي
ﳐ
ٱلۡبَحۡرِ
ﳑ
سَرَبٗا
ﳒ
٦١
ﳓ
Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer.
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