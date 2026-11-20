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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 58
Al-Kahf
58
18:58
وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مويلا ٥٨
وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا۟ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌۭ لَّن يَجِدُوا۟ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًۭا ٥٨
وَرَبُّكَ
ﲛ
ٱلۡغَفُورُ
ﲜ
ذُو
ﲝ
ٱلرَّحۡمَةِۖ
ﲞﲟ
لَوۡ
ﲠ
يُؤَاخِذُهُم
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَسَبُواْ
ﲣ
لَعَجَّلَ
ﲤ
لَهُمُ
ﲥ
ٱلۡعَذَابَۚ
ﲦﲧ
بَل
ﲨ
لَّهُم
ﲩ
مَّوۡعِدٞ
ﲪ
لَّن
ﲫ
يَجِدُواْ
ﲬ
مِن
ﲭ
دُونِهِۦ
ﲮ
مَوۡئِلٗا
ﲯ
٥٨
ﲰ
Et ton Seigneur est le Pardonneur, le Détenteur de la miséricorde. S’il s’en prenait à eux pour ce qu’ils ont acquis, Il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un rendez-vous (pour l’accomplissement des menaces) contre lequel ils ne trouveront aucun refuge.
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