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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 52
Al-Kahf
52
18:52
ويوم يقول نادوا شركايي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ٥٢
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًۭا ٥٢
وَيَوۡمَ
ﲸ
يَقُولُ
ﲹ
نَادُواْ
ﲺ
شُرَكَآءِيَ
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
زَعَمۡتُمۡ
ﲽ
فَدَعَوۡهُمۡ
ﲾ
فَلَمۡ
ﲿ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﳀ
لَهُمۡ
ﳁ
وَجَعَلۡنَا
ﳂ
بَيۡنَهُم
ﳃ
مَّوۡبِقٗا
ﳄ
٥٢
ﳅ
Et le jour où Il dira : "Appelez ceux que vous prétendiez être Mes associés." Ils les invoqueront; mais eux ne leur répondront pas. Et Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition.
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