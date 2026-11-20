{هاوار كردن لە دەست تاوانە بچوكەكان!} [ وَوُضِعَ الْكِتَابُ ] وه له ڕۆژی قیامهتدا نامهی كردهوهكان دائهنرێ [ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ] وه تاوانباران ئهبینی ئهترسێن له وهرگرتنی نامهكانیان بۆ ئهوهی ئابڕوویان نهچێ [ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ] وه ئهڵێن: هاوار بۆ خۆمان ئهمه چۆن كتابێكه هیچ تاوانێكی بچووك و گهوره نیه ئیلا ههر ههمووی سهرژمێر كردووهو ههمووی تیا نووسراوهتهوه، یهكهمجار هاواریان كرد له بچووكهكان كه كۆبۆتهوه لهسهریان ئینجا له تاوانه گهورهكان (بۆیه نابێت مرۆڤـ تاوانى بچوكى پێ كهم بێت، چونكه كۆ ببێتهوه مرۆڤـ به هیلاك دهبات و هاوار دهكات لێیان) [ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ] وه ئهوهی له دونیا كردوویانه له چاكهو خراپه ئهبینن ههر ههمووی نووسراوهو جێگیر كراوهو پارێزراوه [ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩) ] وه پهروهردگارت ستهم له هیچ كهسێك ناكات و تاوانی كهس ناخاته سهر كهسی تر، وه له پاداشتی كهس كهم ناكاتهوه .