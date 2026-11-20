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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 48
Al-Kahf
48
18:48
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُواْ
ﱜ
عَلَىٰ
ﱝ
رَبِّكَ
ﱞ
صَفّٗا
ﱟ
لَّقَدۡ
ﱠ
جِئۡتُمُونَا
ﱡ
كَمَا
ﱢ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱣ
أَوَّلَ
ﱤ
مَرَّةِۭۚ
ﱥﱦ
بَلۡ
ﱧ
زَعَمۡتُمۡ
ﱨ
أَلَّن
ﱩ
نَّجۡعَلَ
ﱪ
لَكُم
ﱫ
مَّوۡعِدٗا
ﱬ
٤٨
ﱭ
Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur. “Vous voilà venus à Nous comme Nous vous avons créés la première fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne vous fixerions pas un rendez-vous.”
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