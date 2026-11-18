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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 46
Al-Kahf
46
18:46
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ٤٦
ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ أَمَلًۭا ٤٦
ٱلۡمَالُ
ﱁ
وَٱلۡبَنُونَ
ﱂ
زِينَةُ
ﱃ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱄ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱅﱆ
وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ
ﱇ
ٱلصَّٰلِحَٰتُ
ﱈ
خَيۡرٌ
ﱉ
عِندَ
ﱊ
رَبِّكَ
ﱋ
ثَوَابٗا
ﱌ
وَخَيۡرٌ
ﱍ
أَمَلٗا
ﱎ
٤٦
ﱏ
Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance.
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