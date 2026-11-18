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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 43
Al-Kahf
43
18:43
ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٤٣
وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌۭ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٤٣
وَلَمۡ
ﲷ
تَكُن
ﲸ
لَّهُۥ
ﲹ
فِئَةٞ
ﲺ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲻ
مِن
ﲼ
دُونِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
وَمَا
ﲿ
كَانَ
ﳀ
مُنتَصِرًا
ﳁ
٤٣
ﳂ
Il n’eut aucun groupe de gens pour le secourir contre (la punition) d’Allah. Et il ne put se secourir lui-même.
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