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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 42
Al-Kahf
42
18:42
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَأُحِيطَ
ﲣ
بِثَمَرِهِۦ
ﲤ
فَأَصۡبَحَ
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يُقَلِّبُ
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كَفَّيۡهِ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
مَآ
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أَنفَقَ
ﲪ
فِيهَا
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وَهِيَ
ﲬ
خَاوِيَةٌ
ﲭ
عَلَىٰ
ﲮ
عُرُوشِهَا
ﲯ
وَيَقُولُ
ﲰ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
أُشۡرِكۡ
ﲳ
بِرَبِّيٓ
ﲴ
أَحَدٗا
ﲵ
٤٢
ﲶ
Et sa récolte fut détruite et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu’il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait : "Que je souhaite n’avoir associé personne à mon Seigneur !"
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