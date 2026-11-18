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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 40
Al-Kahf
40
18:40
فعسى ربي ان يوتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٤٠
فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًۭا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًۭا زَلَقًا ٤٠
فَعَسَىٰ
ﲊ
رَبِّيٓ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُؤۡتِيَنِ
ﲍ
خَيۡرٗا
ﲎ
مِّن
ﲏ
جَنَّتِكَ
ﲐ
وَيُرۡسِلَ
ﲑ
عَلَيۡهَا
ﲒ
حُسۡبَانٗا
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلسَّمَآءِ
ﲕ
فَتُصۡبِحَ
ﲖ
صَعِيدٗا
ﲗ
زَلَقًا
ﲘ
٤٠
ﲙ
il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu’Il envoie sur [ce dernier], du ciel, quelque calamité, et que son sol devienne glissant,
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