Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 36
Al-Kahf
36
18:36
وما اظن الساعة قايمة ولين رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ٣٦
وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةًۭ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًۭا مِّنْهَا مُنقَلَبًۭا ٣٦
وَمَآ
ﱎ
أَظُنُّ
ﱏ
ٱلسَّاعَةَ
ﱐ
قَآئِمَةٗ
ﱑ
وَلَئِن
ﱒ
رُّدِدتُّ
ﱓ
إِلَىٰ
ﱔ
رَبِّي
ﱕ
لَأَجِدَنَّ
ﱖ
خَيۡرٗا
ﱗ
مِّنۡهَا
ﱘ
مُنقَلَبٗا
ﱙ
٣٦
ﱚ
et je ne pense pas que l’Heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.