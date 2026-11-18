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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 35
Al-Kahf
35
18:35
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هاذه ابدا ٣٥
وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًۭا ٣٥
وَدَخَلَ
ﱁ
جَنَّتَهُۥ
ﱂ
وَهُوَ
ﱃ
ظَالِمٞ
ﱄ
لِّنَفۡسِهِۦ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
مَآ
ﱇ
أَظُنُّ
ﱈ
أَن
ﱉ
تَبِيدَ
ﱊ
هَٰذِهِۦٓ
ﱋ
أَبَدٗا
ﱌ
٣٥
ﱍ
Il entra dans son jardin coupable envers lui-même [par sa mécréance] ; il dit : "Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr,
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