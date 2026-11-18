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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 31
Al-Kahf
31
18:31
اولايك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكيين فيها على الارايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ٣١
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًۭا مِّن سُندُسٍۢ وَإِسْتَبْرَقٍۢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًۭا ٣١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲐ
لَهُمۡ
ﲑ
جَنَّٰتُ
ﲒ
عَدۡنٖ
ﲓ
تَجۡرِي
ﲔ
مِن
ﲕ
تَحۡتِهِمُ
ﲖ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲗ
يُحَلَّوۡنَ
ﲘ
فِيهَا
ﲙ
مِنۡ
ﲚ
أَسَاوِرَ
ﲛ
مِن
ﲜ
ذَهَبٖ
ﲝ
وَيَلۡبَسُونَ
ﲞ
ثِيَابًا
ﲟ
خُضۡرٗا
ﲠ
مِّن
ﲡ
سُندُسٖ
ﲢ
وَإِسۡتَبۡرَقٖ
ﲣ
مُّتَّكِـِٔينَ
ﲤ
فِيهَا
ﲥ
عَلَى
ﲦ
ٱلۡأَرَآئِكِۚ
ﲧﲨ
نِعۡمَ
ﲩ
ٱلثَّوَابُ
ﲪ
وَحَسُنَتۡ
ﲫ
مُرۡتَفَقٗا
ﲬ
٣١
ﲭ
Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d’or et se vêtiront d’habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans (bien ornés). Quelle bonne récompense et quelle belle demeure !
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