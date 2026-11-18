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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 26
Al-Kahf
26
18:26
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ٢٦
قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٦
قُلِ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَعۡلَمُ
ﲰ
بِمَا
ﲱ
لَبِثُواْۖ
ﲲﲳ
لَهُۥ
ﲴ
غَيۡبُ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲷﲸ
أَبۡصِرۡ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
وَأَسۡمِعۡۚ
ﲻﲼ
مَا
ﲽ
لَهُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِهِۦ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يُشۡرِكُ
ﳄ
فِي
ﳅ
حُكۡمِهِۦٓ
ﳆ
أَحَدٗا
ﳇ
٢٦
ﳈ
Dis : "Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. A Lui appartient l’Inconnaissable des cieux et de la terre. Comme Il est Voyant et Audient! Ils n’ont aucun allié en dehors de Lui et Il n’associe personne à Son commandement.
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