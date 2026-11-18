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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 19
Al-Kahf
19
18:19
وكذالك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قايل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هاذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ١٩
وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًۭا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍۢ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲖ
بَعَثۡنَٰهُمۡ
ﲗ
لِيَتَسَآءَلُواْ
ﲘ
بَيۡنَهُمۡۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
قَآئِلٞ
ﲜ
مِّنۡهُمۡ
ﲝ
كَمۡ
ﲞ
لَبِثۡتُمۡۖ
ﲟﲠ
قَالُواْ
ﲡ
لَبِثۡنَا
ﲢ
يَوۡمًا
ﲣ
أَوۡ
ﲤ
بَعۡضَ
ﲥ
يَوۡمٖۚ
ﲦﲧ
قَالُواْ
ﲨ
رَبُّكُمۡ
ﲩ
أَعۡلَمُ
ﲪ
بِمَا
ﲫ
لَبِثۡتُمۡ
ﲬ
فَٱبۡعَثُوٓاْ
ﲭ
أَحَدَكُم
ﲮ
بِوَرِقِكُمۡ
ﲯ
هَٰذِهِۦٓ
ﲰ
إِلَى
ﲱ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲲ
فَلۡيَنظُرۡ
ﲳ
أَيُّهَآ
ﲴ
أَزۡكَىٰ
ﲵ
طَعَامٗا
ﲶ
فَلۡيَأۡتِكُم
ﲷ
بِرِزۡقٖ
ﲸ
مِّنۡهُ
ﲹ
وَلۡيَتَلَطَّفۡ
ﲺ
وَلَا
ﲻ
يُشۡعِرَنَّ
ﲼ
بِكُمۡ
ﲽ
أَحَدًا
ﲾ
١٩
ﲿ
Et c’est ainsi que Nous les ressuscitâmes, afin qu’ils s’interrogent entre eux. L’un parmi eux dit : "Combien de temps avez-vous demeuré là ?" Ils dirent : "Nous avons demeuré un jour ou une partie d’un jour." D’autres dirent : "Votre Seigneur sait mieux combien [de temps] vous y avez demeuré. Envoyez donc l’un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu’il voit quel aliment est le plus pur et qu’il vous apporte de quoi vous nourrir. Et qu’il agisse avec tact ; et qu’il ne donne l’éveil à personne sur vous.
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