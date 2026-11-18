[ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ] وه بهم شێوازه بهخهبهرمان هێنان كه لهشساغ و تهندروست بوون تا لهناو خۆیاندا پرسیار بكهن چهندێك ماوینهتهوه؟ [ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ] یهكێك لهوان وتی: چهندێك لێره ماونهتهوهو خهوتوونه؟ [ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ] وتیان: ڕۆژێك یان ههندێك له ڕۆژێك ماوینهتهوه لهبهر ئهوهی به بهیانی هاتوونهو خوای گهوره بۆ ئێواره به خهبهری هێنان بۆیه وتوویانه: ڕۆژێك [ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ] وه ههندێكی تریان وتیان: خوای گهوره خۆی ئهزانێ ئێوه چهندێك ماونهتهوه [ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ] یهكێكتان بهم پارهیهی كه پێتانه كه پارهی زیو بووه بینێرن بۆ شارهكه [ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ] با بزانێ كام خواردنه له ههمووی پاكترو حهڵاڵتره بۆمان بێنێت [ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) ] وه با به نهێنی بڕوات تا كهس نهیناسێتهوهو كهس ههستی پێ نهكات و شوێنهكهمان نهزانێت .