Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 18
Al-Kahf
18
18:18
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا ١٨
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًۭا وَهُمْ رُقُودٌۭ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌۭ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًۭا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًۭا ١٨
وَتَحۡسَبُهُمۡ
ﱼ
أَيۡقَاظٗا
ﱽ
وَهُمۡ
ﱾ
رُقُودٞۚ
ﱿﲀ
وَنُقَلِّبُهُمۡ
ﲁ
ذَاتَ
ﲂ
ٱلۡيَمِينِ
ﲃ
وَذَاتَ
ﲄ
ٱلشِّمَالِۖ
ﲅﲆ
وَكَلۡبُهُم
ﲇ
بَٰسِطٞ
ﲈ
ذِرَاعَيۡهِ
ﲉ
بِٱلۡوَصِيدِۚ
ﲊﲋ
لَوِ
ﲌ
ٱطَّلَعۡتَ
ﲍ
عَلَيۡهِمۡ
ﲎ
لَوَلَّيۡتَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
فِرَارٗا
ﲑ
وَلَمُلِئۡتَ
ﲒ
مِنۡهُمۡ
ﲓ
رُعۡبٗا
ﲔ
١٨
ﲕ
Et tu les aurais crus éveillés, alors qu’ils dormaient. Et Nous les tournions sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien était à l’entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant; et tu aurais été assurément rempli d’effroi devant eux.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.