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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 14
Al-Kahf
14
18:14
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الاها لقد قلنا اذا شططا ١٤
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًۭا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًۭا شَطَطًا ١٤
وَرَبَطۡنَا
ﲮ
عَلَىٰ
ﲯ
قُلُوبِهِمۡ
ﲰ
إِذۡ
ﲱ
قَامُواْ
ﲲ
فَقَالُواْ
ﲳ
رَبُّنَا
ﲴ
رَبُّ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
لَن
ﲸ
نَّدۡعُوَاْ
ﲹ
مِن
ﲺ
دُونِهِۦٓ
ﲻ
إِلَٰهٗاۖ
ﲼﲽ
لَّقَدۡ
ﲾ
قُلۡنَآ
ﲿ
إِذٗا
ﳀ
شَطَطًا
ﳁ
١٤
ﳂ
Nous avions fortifié leurs cœurs lorsqu’ils s'étaient levés pour dire : “Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la Terre: jamais nous n’invoquerons de divinité en dehors de Lui, sans quoi, nous transgresserions dans nos paroles.
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