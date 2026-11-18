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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 12
Al-Kahf
12
18:12
ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا ١٢
ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًۭا ١٢
ثُمَّ
ﲗ
بَعَثۡنَٰهُمۡ
ﲘ
لِنَعۡلَمَ
ﲙ
أَيُّ
ﲚ
ٱلۡحِزۡبَيۡنِ
ﲛ
أَحۡصَىٰ
ﲜ
لِمَا
ﲝ
لَبِثُوٓاْ
ﲞ
أَمَدٗا
ﲟ
١٢
ﲠ
Ensuite, Nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour.
1
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