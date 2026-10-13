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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Kahf Ayah 109
Al-Kahf
109
18:109
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ١٠٩
قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًۭا ١٠٩
قُل
ﳀ
لَّوۡ
ﳁ
كَانَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳃ
مِدَادٗا
ﳄ
لِّكَلِمَٰتِ
ﳅ
رَبِّي
ﳆ
لَنَفِدَ
ﳇ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳈ
قَبۡلَ
ﳉ
أَن
ﳊ
تَنفَدَ
ﳋ
كَلِمَٰتُ
ﳌ
رَبِّي
ﳍ
وَلَوۡ
ﳎ
جِئۡنَا
ﳏ
بِمِثۡلِهِۦ
ﳐ
مَدَدٗا
ﳑ
١٠٩
ﳒ
Dis : "Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la mer s’épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort."
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