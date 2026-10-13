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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Kahf Ayah 105
Al-Kahf
105
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲕ
ٱلَّذِينَ
ﲖ
كَفَرُواْ
ﲗ
بِـَٔايَٰتِ
ﲘ
رَبِّهِمۡ
ﲙ
وَلِقَآئِهِۦ
ﲚ
فَحَبِطَتۡ
ﲛ
أَعۡمَٰلُهُمۡ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
نُقِيمُ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
يَوۡمَ
ﲠ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲡ
وَزۡنٗا
ﲢ
١٠٥
ﲣ
Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines.” Nous ne leur assignerons aucun poids au Jour de la Résurrection.
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