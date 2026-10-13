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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Kahf Ayah 101
Al-Kahf
101
18:101
الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ١٠١
ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَانَتۡ
ﱨ
أَعۡيُنُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
غِطَآءٍ
ﱫ
عَن
ﱬ
ذِكۡرِي
ﱭ
وَكَانُواْ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱰ
سَمۡعًا
ﱱ
١٠١
ﱲ
ceux dont les yeux étaient couverts d’un voile qui les empêchait de penser à Moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus.
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