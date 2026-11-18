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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Al-Kahf, verset 10
Al-Kahf
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
إِذۡ
ﱾ
أَوَى
ﱿ
ٱلۡفِتۡيَةُ
ﲀ
إِلَى
ﲁ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲂ
فَقَالُواْ
ﲃ
رَبَّنَآ
ﲄ
ءَاتِنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
لَّدُنكَ
ﲇ
رَحۡمَةٗ
ﲈ
وَهَيِّئۡ
ﲉ
لَنَا
ﲊ
مِنۡ
ﲋ
أَمۡرِنَا
ﲌ
رَشَدٗا
ﲍ
١٠
ﲎ
Quand ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent : "Ô notre Seigneur ! Donne-nous de Ta part une miséricorde ! Et assure nous la droiture dans tout ce qui nous concerne."
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