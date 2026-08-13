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Tafsir: Yusuf 12:89
Yusuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
قَالَ
هَلۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
فَعَلۡتُم
بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ
إِذۡ
أَنتُمۡ
جَٰهِلُونَ
٨٩
- Il dit : “Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants [injustes] ?”
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Rebar Kurdish Tafsir
{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی بە براكانی دەناسێنێت} [
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
] كه یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- براكانى باسى نهبوونى و حاڵى خراپى خۆیان كردو ئهمیش بیرى باوكى كهوتهوهو بهزهیى پێیاندا هاتهوهو خۆى ئاشكرا كردو فهرمووی: ئایا ئهزانن ئێوه پێشتر چیتان به یوسف و براكهی كرد؟ [
إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩)
] كاتێك كه ئێوه نهزان بوون.