Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yusuf Ayah 110
Yusuf
110
12:110
حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين ١١٠
حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠
حَتَّىٰٓ
ﲥ
إِذَا
ﲦ
ٱسۡتَيۡـَٔسَ
ﲧ
ٱلرُّسُلُ
ﲨ
وَظَنُّوٓاْ
ﲩ
أَنَّهُمۡ
ﲪ
قَدۡ
ﲫ
كُذِبُواْ
ﲬ
جَآءَهُمۡ
ﲭ
نَصۡرُنَا
ﲮ
فَنُجِّيَ
ﲯ
مَن
ﲰ
نَّشَآءُۖ
ﲱﲲ
وَلَا
ﲳ
يُرَدُّ
ﲴ
بَأۡسُنَا
ﲵ
عَنِ
ﲶ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲷ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲸ
١١٠
ﲹ
Quand les Messagers faillirent perdre espoir (et que leurs adeptes) eurent pensé qu’ils étaient dupés voilà que vint à eux Notre secours. Et furent sauvés ceux que Nous voulûmes. Mais Notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.