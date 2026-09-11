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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yusuf Ayah 101
Yusuf
101
12:101
۞ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ١٠١
۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠١
۞ رَبِّ
ﲭ ﲮ
قَدۡ
ﲯ
ءَاتَيۡتَنِي
ﲰ
مِنَ
ﲱ
ٱلۡمُلۡكِ
ﲲ
وَعَلَّمۡتَنِي
ﲳ
مِن
ﲴ
تَأۡوِيلِ
ﲵ
ٱلۡأَحَادِيثِۚ
ﲶﲷ
فَاطِرَ
ﲸ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲹ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
أَنتَ
ﲻ
وَلِيِّۦ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﲿﳀ
تَوَفَّنِي
ﳁ
مُسۡلِمٗا
ﳂ
وَأَلۡحِقۡنِي
ﳃ
بِٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
١٠١
ﳅ
Ô Mon Seigneur ! Tu m’as donné du pouvoir et m’as enseigné l’interprétation des rêves. [C’est Toi Le] Créateur des cieux et de la Terre, Tu es mon allié, ici-bas et dans l’au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fait moi rejoindre les vertueux."
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