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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 92
Yunus
92
10:92
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ٩٢
فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةًۭ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ ٩٢
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱳ
نُنَجِّيكَ
ﱴ
بِبَدَنِكَ
ﱵ
لِتَكُونَ
ﱶ
لِمَنۡ
ﱷ
خَلۡفَكَ
ﱸ
ءَايَةٗۚ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
كَثِيرٗا
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنَّاسِ
ﱾ
عَنۡ
ﱿ
ءَايَٰتِنَا
ﲀ
لَغَٰفِلُونَ
ﲁ
٩٢
ﲂ
Nous allons aujourd’hui épargner ton corps , afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à Nos signes (d’avertissement).
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