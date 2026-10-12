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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 90
Yunus
90
10:90
۞ وجاوزنا ببني اسراييل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا الاه الا الذي امنت به بنو اسراييل وانا من المسلمين ٩٠
۞ وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًۭا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩٠
۞ وَجَٰوَزۡنَا
ﱍ ﱎ
بِبَنِيٓ
ﱏ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱐ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱑ
فَأَتۡبَعَهُمۡ
ﱒ
فِرۡعَوۡنُ
ﱓ
وَجُنُودُهُۥ
ﱔ
بَغۡيٗا
ﱕ
وَعَدۡوًاۖ
ﱖﱗ
حَتَّىٰٓ
ﱘ
إِذَآ
ﱙ
أَدۡرَكَهُ
ﱚ
ٱلۡغَرَقُ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
ءَامَنتُ
ﱝ
أَنَّهُۥ
ﱞ
لَآ
ﱟ
إِلَٰهَ
ﱠ
إِلَّا
ﱡ
ٱلَّذِيٓ
ﱢ
ءَامَنَتۡ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
بَنُوٓاْ
ﱥ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱦ
وَأَنَا۠
ﱧ
مِنَ
ﱨ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱩ
٩٠
ﱪ
Et Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d’Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade l’eut atteint. Il dit : "Je crois qu’il n’y a d’autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d’Israël. Et je suis nombre des soumis."
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