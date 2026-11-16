[ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ] به دڵنیایی ئهوانهی كه ئیمانیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه خوای گهوره له دونیادا بههۆی ئیمان و كردهوهی چاكی خۆیان هیدایهتیان ئهدات، وه له قیامهتیش لهسهر پردى (صيراط) رێنماییان دهكات بپهڕنهوهو بگهنه بهههشت، (كردهوهى چاك ئهوهیه بۆ خوا بێت و بۆ ریا نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩) ] لهناو بهههشتی ههمیشهییدا كه تیایدا ئهمێننهوه جۆگهله ئاو بهژێر دارو ماڵهكانیاندا تێئهپهڕێ.