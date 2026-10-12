Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 81
Yunus
81
10:81
فلما القوا قال موسى ما جيتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ٨١
فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨١
فَلَمَّآ
ﱓ
أَلۡقَوۡاْ
ﱔ
قَالَ
ﱕ
مُوسَىٰ
ﱖ
مَا
ﱗ
جِئۡتُم
ﱘ
بِهِ
ﱙ
ٱلسِّحۡرُۖ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
سَيُبۡطِلُهُۥٓ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
ٱللَّهَ
ﱠ
لَا
ﱡ
يُصۡلِحُ
ﱢ
عَمَلَ
ﱣ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱤ
٨١
ﱥ
Lorsqu’ils jetèrent, Moïse dit: "Ce que vous avez produit est magie! Allah l’annulera. Car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.