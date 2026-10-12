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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 80
Yunus
80
10:80
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٨٠
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱈ
جَآءَ
ﱉ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱊ
قَالَ
ﱋ
لَهُم
ﱌ
مُّوسَىٰٓ
ﱍ
أَلۡقُواْ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَنتُم
ﱐ
مُّلۡقُونَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
Puis, lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit: "Jetez ce que vous avez à jeter".
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Tafsir Fathul Majid
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