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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 72
Yunus
72
10:72
فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين ٧٢
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٧٢
فَإِن
ﱤ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﱥ
فَمَا
ﱦ
سَأَلۡتُكُم
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
أَجۡرٍۖ
ﱩﱪ
إِنۡ
ﱫ
أَجۡرِيَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَلَى
ﱮ
ٱللَّهِۖ
ﱯﱰ
وَأُمِرۡتُ
ﱱ
أَنۡ
ﱲ
أَكُونَ
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱵ
٧٢
ﱶ
Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire... Mon salaire n’incombe qu’à Allah. Et il m’a été commandé d’être du nombre des soumis".
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