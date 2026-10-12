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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 71
Yunus
71
10:71
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
۞ وَٱتۡلُ
ﱁ ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
نَبَأَ
ﱄ
نُوحٍ
ﱅ
إِذۡ
ﱆ
قَالَ
ﱇ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱈ
يَٰقَوۡمِ
ﱉ
إِن
ﱊ
كَانَ
ﱋ
كَبُرَ
ﱌ
عَلَيۡكُم
ﱍ
مَّقَامِي
ﱎ
وَتَذۡكِيرِي
ﱏ
بِـَٔايَٰتِ
ﱐ
ٱللَّهِ
ﱑ
فَعَلَى
ﱒ
ٱللَّهِ
ﱓ
تَوَكَّلۡتُ
ﱔ
فَأَجۡمِعُوٓاْ
ﱕ
أَمۡرَكُمۡ
ﱖ
وَشُرَكَآءَكُمۡ
ﱗ
ثُمَّ
ﱘ
لَا
ﱙ
يَكُنۡ
ﱚ
أَمۡرُكُمۡ
ﱛ
عَلَيۡكُمۡ
ﱜ
غُمَّةٗ
ﱝ
ثُمَّ
ﱞ
ٱقۡضُوٓاْ
ﱟ
إِلَيَّ
ﱠ
وَلَا
ﱡ
تُنظِرُونِ
ﱢ
٧١
ﱣ
Raconte-leur l’histoire de Noé, quand il dit à son peuple : "Ô mon peuple ! Si mon séjour (parmi vous), et mon rappel des signes d’Allah vous pèsent trop, alors c’est en Allah que je place (entièrement) ma confiance. Concertez-vous avec vos associés, et ne cachez pas vos desseins. Puis, décidez de moi et ne me donnez pas de répit !
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