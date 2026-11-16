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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Yunus, verset 7
Yunus
7
10:7
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ٧
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
لَا
ﱃ
يَرۡجُونَ
ﱄ
لِقَآءَنَا
ﱅ
وَرَضُواْ
ﱆ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﱇ
ٱلدُّنۡيَا
ﱈ
وَٱطۡمَأَنُّواْ
ﱉ
بِهَا
ﱊ
وَٱلَّذِينَ
ﱋ
هُمۡ
ﱌ
عَنۡ
ﱍ
ءَايَٰتِنَا
ﱎ
غَٰفِلُونَ
ﱏ
٧
ﱐ
Ceux qui n’espèrent pas Notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s’y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à Nos signes [ou versets],
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Tafsir Fathul Majid
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