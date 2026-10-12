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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 58
Yunus
58
10:58
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥٨
قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨
قُلۡ
ﲀ
بِفَضۡلِ
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
وَبِرَحۡمَتِهِۦ
ﲃ
فَبِذَٰلِكَ
ﲄ
فَلۡيَفۡرَحُواْ
ﲅ
هُوَ
ﲆ
خَيۡرٞ
ﲇ
مِّمَّا
ﲈ
يَجۡمَعُونَ
ﲉ
٥٨
ﲊ
Dis : "[Ceci provient] de la grâce d’Allah et de Sa miséricorde ; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent.”
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