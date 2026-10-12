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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 57
Yunus
57
10:57
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين ٥٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧
يَٰٓأَيُّهَا
ﱱ
ٱلنَّاسُ
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَتۡكُم
ﱴ
مَّوۡعِظَةٞ
ﱵ
مِّن
ﱶ
رَّبِّكُمۡ
ﱷ
وَشِفَآءٞ
ﱸ
لِّمَا
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلصُّدُورِ
ﱻ
وَهُدٗى
ﱼ
وَرَحۡمَةٞ
ﱽ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱾ
٥٧
ﱿ
Ô gens ! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants.
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