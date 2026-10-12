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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 38
Yunus
38
10:38
ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ٣٨
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
أَمۡ
ﲡ
يَقُولُونَ
ﲢ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﲣﲤ
قُلۡ
ﲥ
فَأۡتُواْ
ﲦ
بِسُورَةٖ
ﲧ
مِّثۡلِهِۦ
ﲨ
وَٱدۡعُواْ
ﲩ
مَنِ
ﲪ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﲫ
مِّن
ﲬ
دُونِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
إِن
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
صَٰدِقِينَ
ﲱ
٣٨
ﲲ
Ou bien ils disent: "Il (Mohammed) l’a inventé ?" Dis : "Composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n’importe qui vous pourrez, en dehors Allah, si vous êtes véridiques."
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