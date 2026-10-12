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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Yunus Ayah 37
Yunus
37
10:37
وما كان هاذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٣٧
وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٧
وَمَا
ﲊ
كَانَ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡقُرۡءَانُ
ﲍ
أَن
ﲎ
يُفۡتَرَىٰ
ﲏ
مِن
ﲐ
دُونِ
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
وَلَٰكِن
ﲓ
تَصۡدِيقَ
ﲔ
ٱلَّذِي
ﲕ
بَيۡنَ
ﲖ
يَدَيۡهِ
ﲗ
وَتَفۡصِيلَ
ﲘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲙ
لَا
ﲚ
رَيۡبَ
ﲛ
فِيهِ
ﲜ
مِن
ﲝ
رَّبِّ
ﲞ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲟ
٣٧
ﲠ
Ce Coran n’est nullement à être forgé en dehors d’Allah mais c’est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, et l’exposé détaillé du Livre en quoi il n’y a pas de doute, venu du Seigneur de l’Univers.
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